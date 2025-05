Най-горещата светска двойка се разкри! Целувката на годината

Най-горещата светска двойка се разкри. Джиджи Хадид и Брадли Купър най-накрая потвърдиха официално връзката си с пост в Instagram. Супермоделът сподели серия от снимки от партито за 30-ия си рожден ден, сред които беше и снимка на Хадид, целуваща Купър.

На горещата снимка Хадид и 50-годишният актьор се целуват страстно, докато стоят зад гигантската ѝ триетажна шоколадова торта.

„Чувствам се толкова щастлива, че съм на 30! Чувствам се толкова щастлива за всеки възход и падение – за всички уроци и дарове, които и двете ми донесоха. Да усетя всичко! Имам такъв късмет да бъда майка, приятелка, партньорка, сестра, дъщеря, колежка на едни от най-невероятните хора!!“, написа тя под снимките си.

Публикацията на Хадид идва седмица, след като тя и Купър бяха снимани да пристигат на партито на 25 април.

Супермоделът и актьорът за първи път бяха романтично свързани през октомври 2023 г. Въпреки че често са снимани от папараци, те никога не са потвърждавали официално връзката си.

Gigi Hadid & Bradley Cooper are now Instagram official. pic.twitter.com/2TI01e3bQ5