Обрат с цените на млечните продукти

По-ниски цени на млечните продукти

Капацитетът на нашите предприятия е достатъчен 80% от млечните продукти в големите търговски вериги да бъдат български. Това обяви председателят на Асоциацията на млекопроизводителите в България Владислав Михайлов пред Bulgaria ON AIR.

Той изрази надежда със заложените тавани на търговските надценки да бъде защитено българското производство.

Той напомни, че вече има опит с такава мярка, когато през 2021 г. действаше постановление, по силата на което 90% от продуктите трябваше да са с български произход. „Нямаше никакви сътресения с доставките, нямаше дефицит“, отбеляза председателят на Асоциацията на млекопроизводителите.

Той прогнозира, че в резултат на мерките ще се защити българското производство и ще се усети намаляване на цените на крайните продукти, които ще станат по-достъпни за гражданите.

По думите му в България цените са „ненормално и несправедливо високи“.

В някои случаи са с 30-40 процента над средните европейски нива в други държави. Според Михайлов причината е липсата на конкуренция и нелоялните практики в търговията.

