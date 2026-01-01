Голямо сурвакане с тока за бизнеса. Новите цени

При средна цена от 95,67 лева (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата.

Сделките са на база утрешен ден на доставка - 2 януари.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 74,23 лв. за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа с 28,88 процента в сравнение с цената за днешния ден, предаде БТА.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 99,29 лв. за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 92,06 лв. за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 90 562,10 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент "В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 76,38 лв. (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 64,04 лв. (без ДДС) за мегаватчас.

