Гроздето е в изобилие, но купувачи няма: Лозарите пред протест
Добрата реколта се превърна в проблем – производителите твърдят, че пазарът е залят от вносна продукция, а секторът отново остава без de minimis
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Добрата реколта се превърна в проблем – производителите твърдят, че пазарът е залят от вносна продукция, а секторът отново остава без de minimis
На днешната среща с производителите ще бъдат обсъдени проблемите в сектора на плодовете и зеленчуците
Това заяви Илияна Йотова на откриването на XIV Национален събор на овцевъдите в България
Производителите очакват силна реколта и по-ниски цени след кризата миналата година
От розовия домат до еликсира в кофичка кисело мляко са последната крепост на вкуса към родното
Изкуственият интелект се намърдва и в лозята
Владислав Михайлов прогнозира, че в резултат на мерките ще се защити българското производство
Те са за 2 категории – българско бяло саламурено сирене и българско кисело мляко
Зеленчуците на пазара в Добрич са предимно вносни, показа проверка на "Стандарт". Фермерите са категорични, че родни домати и краставици ще се появят...
Правителството затяга контрола над търговските вериги
Добрич. „Обидно ниско е количеството на български продукти, продавани в магазините. Българинът може да си купи едва от 7% до 15% наши хранителни стоки...