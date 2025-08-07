Чудо в морето. Рибарите ликуват

От години рибарите по морето ни не са потривали ръце, както това лято

За първи път от много време насам водата ври от риба, а уловът на калкан е много богат - вадят 10-килограмови екземпляри, които се продават изключително добре.

Рибните пазари край морето, включително и във Варна, изобилстват от пресен калкан. Той е сред най-търсените морски деликатеси у нас, предаде БНТ.

Тази в мрежите често има и 10-килограмови калкани. Затова и цената му е по-ниска.

Според експертите от няколко години популацията на дънната риба в Черно море устойчиво расте.

На рибния пазар във Варна предлагането на черноморски калкан е голямо. Цената варира от 20 до 35 лева за килограм, според големината на дънната риба.

"Цената му е идеална. 20 лева - кашкавалът е повече. Пресен абсолютно."

Цената на деликатесната риба се определя от улова, споделят търговците.

"Като излезе по-малко - вдига се цената. Като излезе повече - пада цената", коментира Сюлейман Каменарски, търговец на риба.

Изобилието на калкан в нашата черноморска акватория има и своето обяснение през последните години.

"Невъзможността да се лови активно калкан от страна на Украйна. Вследствие дори на военни действия рибата мигрира във водите на България и Румъния", заяви д-р Николай Георгиев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Рибарство и аквакултури".

Летният деликатес

Калканът е сред най-скъпите риби в ресторантите и е предпочитан, особено през лятото.

Рибарите казват, че от години продават калкана на една и съща цена, а колко струва на пазара зависи от прекупвачите.

"Прекупвачите слагат доста сериозна надценка. Така са си калкулирали бизнеса. В някой случай продават на себестойност, за да нямат загуби", допълни Александър Тръпчев, председател на Рибарско сдружение "Одесос".

Тази година квотата на България за улов на калкан е увеличена и е малко над 90 тона. Това е със 7 тона повече и е разпределена между две големи риболовни сдружения у нас, но има и индивидуална за малки риболовни кораби.

Кораби за промишлен риболов

"Вече имаме няколко кораба от промишления риболов, които са приключили годишната си квота, обикновено това го наблюдаваме като тенденция ноември месец, дори началото на декември", каза още д-р Николай Георгиев, изпълнителен директор на ИА "Рибарство и аквакултури".

Рибарите казват, че пазарът на калкан у нас е малък и количество от 2-3 тона го насища. От години те искат да продават улова си без посредници и да имат възможност и да изнасят.



