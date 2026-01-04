Драма в Созопол! Ураганът разби и потопи кораб

Най-големият туристически кораб у нас - „Магелан“ потъна днес в Созопол под напора на силния вятър и бурното море, съобщи burgasinfo.com.

Плавателният съд, използван през лятото за разходка на туристи и партита, бил закотвен срещу бившето военно поделение в града, в момента база на Гранична полиция, когато заради рязкото усилване на вятъра, къса котва, а вълните го отнесли до кейовата стена, където буквално се разбил.

От удара в 25 метровия кораб се отворила огромна пробойна, а в момента, според очевидци, наклонът на кораба е 80 градуса.

Корабът е собственост на местния жител Васил, а негов капитан е добре познатият в Созопол – Коцето. За щастие, по първоначални данни няма пострадали хора.

Потъването на плавателния съд най-вероятно ще остави Созопол без една от емблематичните си летни атракции. Именно на този кораб през годините се провеждаха етно партита, дискотеки и събития, привличащи, както туристи, така и местни жители.

Очаква се компетентните органи да извършат оглед и да изяснят всички обстоятелства около инцидента, както и възможностите за изваждане или спасяване на кораба.

