Отиде си славея на Родопите

Почина Румен Родопски, един от най-обичаните изпълнители на родопски народни песни и на авторски песни в традиционен родопски стил.

Новината съобщиха негови близки.

Той изнесе десетки концерти в страната и чужбина. Роден е през 1943 г. в село Треве, община Баните.

През 1967 г. заедно с братята и сестрите си създава оркестър „Родопски извори“.

Самостоятелно и с оркестъра е записал над 240 песни, има пет албума на грамофонни плочи, касети и дискове, пял е в много държави.

Сред най-известните му песни са „Юначе лудо и младо“, „Мари моме, малка моме“, „Стано мари“ и други.

Румен Родопски е преподавал фолклор в Университета в Сиатъл, САЩ.

При заминаването си от града е изпратен с голям заключителен концерт и е обявен за почетен гражданин на Сиатъл, а 17 януари е обявен за Ден на Румен Родопски и българския фолклор.

През май 2006 г. той е обявен за почетен гражданин на община Баните по случай 35-годишната му творческа дейност и неговата „Песен за Баните“ от репертоара му с оркестър „Родопски извори“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com