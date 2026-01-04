Отиде си славея на Родопите

Почина Румен Родопски, един от най-обичаните изпълнители на родопски народни песни и на авторски песни в традиционен родопски стил.
Новината съобщиха негови близки.
Той изнесе десетки концерти в страната и чужбина. Роден е през 1943 г. в село Треве, община Баните.
През 1967 г. заедно с братята и сестрите си създава оркестър „Родопски извори“.
Самостоятелно и с оркестъра е записал над 240 песни, има пет албума на грамофонни плочи, касети и дискове, пял е в много държави.
Сред най-известните му песни са „Юначе лудо и младо“, „Мари моме, малка моме“, „Стано мари“ и други.
Румен Родопски е преподавал фолклор в Университета в Сиатъл, САЩ.
При заминаването си от града е изпратен с голям заключителен концерт и е обявен за почетен гражданин на Сиатъл, а 17 януари е обявен за Ден на Румен Родопски и българския фолклор.
През май 2006 г. той е обявен за почетен гражданин на община Баните по случай 35-годишната му творческа дейност и неговата „Песен за Баните“ от репертоара му с оркестър „Родопски извори“.
