Загубихме славея на Родопите
Беше двигателят на Родопски извори
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Беше двигателят на Родопски извори
Белчев бе кмет за втори мандат на родопската община от ГЕРБ
ДПС подкрепя кандидата за кмет на община Баните Ферад Емин, който е издигнат от местна коалиция с участието на ДПС
С този екип, с който работим в ГЕРБ, можем да покорим всяка височина. Това заяви зам.-председателят на ГЕРБ и председател на Парламентарната група на...
Над 20 млн.евро инвестиции могат да влязат в община Баните до 2020 г. по Програмата за развитие на селските райони, но това зависи от активността и пр...
Смолян. Бедственото положение в община Баните, което бе обявено вчера сутринта, вече е отменено. Обстановката там вече е спокойна, каза кметът на на о...
Смолян. Обединяване на земеделската земя и създаване на кооперации е бъдещето на малките населени места в Родопите. Колкото по-бързо се обединим, толк...