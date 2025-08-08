Денят на Лъвския портал. Какво се прави. 5 поверия

8 август се нарича „Лъвски портал“.
От векове има поверие, че всяка година на тази дата се отваря космическа врата, която позволява да получим мощна енергия, вдъхновение и вътрешна яснота.
Нещо повече – тази слънчевата енергия има лечебна сила.
Едно от най-разпространените поверия за 8 август е свързано със сбъдване на желания. Смята се, че ако на този ден запишете своите мечти, те ще се сбъднат.
Таза дата е подходяща и да се освободим от тежести – както психически, така и емоционални.
Какво се прави на този ден:
Сутринта се обърнете към слънцето, затворите очи и се заредите със светлина.
Изхвърлете нещата, които не ползвате
Простите – на себе си и на другите
Запалите у дома тамян
Вземете солена вана.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com