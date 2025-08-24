Денят, в който лятото си отива! 5 поверия

Днес е вторият ден, в който църквата отбелязва един от 12-те ученици на Исус Христос - Свети Вартоломей.

На 11 юни се честваше празника му като своеобразно начало на лятото. На 25 август се отбелязва мъченическата му смърт, а паметната дата е свързана с пренасянето на мощите му. Това е станало през 6-ти век.

Тъй като името на апостол Вартоломей напомня на българската дума „върти”, то според народното поверие на този ден слънцето се обръща към есента.

Традициите

Краят на лятото в много региони у нас се отбелязва със специален ритуал от момичета за почистване на новата реколта лук. Това предизвиква порой от сълзи.

Момичетата също сплитат в косите си пера от лук, молейки светеца да им помогне да придобият същата сила като плитките, направени от лук. Те вярвали, че сълзите, пролети над лука, ще са сълзите им преди брака и след това няма да плачат.

Не се сватосва и не се кръщава на този ден, да не се урочаса работата.

На този ден не трябва да се дават кукли на момичета, в противен случай те могат да станат безплодни.

Знаците

Знаците на този ден дават представа за предстоящите есен и зима.

Ако има много люспи по луковицата, зимата ще бъде студена.

Ако жеравите летят високо и бавно, есента ще бъде дъждовна.

Ако небето е без облаци, това означава, че зимата ще е студена и ветровита.

