Сняг вече се сипе в страната! СНИМКА

Сняг вали по високите части на Родопите, предава Plovdiv24.bg. Става дума за местата около 1900 метра надморска височина като връх Снежанка, откъдето е и актуалната снимка към тази статия.



През следващото денонощие в планините ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, над 1300 метра – от сняг. След обяд в района на Рила и Пирин ще бъде почти без валежи.



Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, по високите върхове – от югозапад, който постепенно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 4°, на 2000 метра – около 0°.

