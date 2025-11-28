Топ климатолог отложи зимата и отправи предупреждение

Червеният код за днес в Южна България няма да се сбъдне, защото валежите намаляха, хората могат да си отдъхнат, каза по Нова нюз климатологът Симеон Матев. Той подчерта, че падналите в Сандански валежи са рекордни и никога не са измервани по-големи. Там са паднали над 250-300 л/кв. м, което е близо половината от годишната норма за района.

Валежната обстановка остава, но се мести на изток, предупреди Матев. Той предупреди, че от тази вечер в Централна и Източна България ще се чуват гръмотевици и ще падат светкавици.

До 12-15 декември зима не се вижда, допълни климатологът. Той обаче допълни, че колкото по-дълго зимата не идва, толкова по-голяма става възможността по Коледа и Нова година да падне сняг.

