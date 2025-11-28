Проливни дъждове и сняг в планините. Застудяване идва от запад

Днешният ден ще премине под знака на облачно време и повсеместни валежи, които в отделни райони ще бъдат значителни по количество. Динамиката на атмосферата ще се запази и през почивните дни, когато се очаква нахлуване на по-студен въздух и спиране на дъждовете, последвано от слънчево начало на новата седмица.

В цялата страна днес ще се задържи облачно, като почти навсякъде ще вали дъжд. Обилни и продължителни количества се очакват в западните, южните и централните части на България, докато на места на изток валежите ще са придружени от гръмотевици. Вятърът в повечето райони ще бъде умерен от изток.

Максималните температури ще варират между 9° и 14°, като в западната половина на Дунавската равнина ще бъдат по-ниски – от 6° до 7°, а в София – около 9°.

В планините върховете и билата ще бъдат трайно обхванати от облаци и валежи. Над 1800 метра дъждът ще преминава в сняг, като по западните дялове на Стара планина снежната граница ще е по-ниска – над 1500 метра. Значителни валежи ще паднат в Рило-Родопската област и Централния Балкан. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югоизток. Термометрите на 1200 метра височина ще показват около 7°, а на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието облачността ще е значителна, с валежи от дъжд и места с гръмотевична дейност. Вятърът ще е до умерен, като по северното крайбрежие временно ще се усилва от изток-североизток. Максималните температури на въздуха ще са в диапазона 14°-17°. Морската вода е с температура от 11° на север до 14°-16° на юг, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Седмица напред

В събота валежите в западните райони ще спрат, но в останалата част от страната ще продължат, като в Източна България се очакват значителни количества. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили до умерен, носейки със себе си студен въздух. Температурният контраст ще е осезаем – от 3°-4° в Западна България до 14°-15° на изток, като дневният ход на температурите ще е почти незабележим.

В неделя валежите ще спрат навсякъде, облачността ще се разкъса и бавно ще намалее, а вятърът ще отслабне. Минималните температури ще се понижат допълнително, като в Западна България на места ще паднат под 0°, докато по Черноморието ще останат по-високи; дневните стойности ще се запазят без съществена промяна.

Новата седмица ще започне с предимно слънчево време в понеделник. От вторник се очакват временни увеличения на средната и висока облачност. Вятърът ще стихне, което ще създаде условия за сутрешни мъгли или ниска слоеста облачност в низините и котловините, по-трайни през сряда и четвъртък. Минималните температури ще са предимно между 0° и 5°, а максималните ще достигнат интервала 8°-13°.

