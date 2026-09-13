Синоптик бие тревога за очаквани поразии от времето
Червен код за Родопите, до 100 литра валежи и риск от рязко покачване на реките
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Червен код за Родопите, до 100 литра валежи и риск от рязко покачване на реките
Силен източен вятър, значителни валежи и рязка промяна в температурите поставят началото на нестабилен уикенд в цяла България
Валежите ще са обилни до събота, след което температурите рязко ще паднат
По Черноморието остава по-топло, в планините дъждът преминава в сняг
Жълт код за обилни валежи, придружени с гръмотевици, е обявен за 8 области от страната. Това съобщава сайтът на Националния институт по метеорология и...
Жълт код за обилни валежи е обявен за 12 области в страната за 20 май. Това показва прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (Н...
Бургас и областта са готови за обилните валежи и лошото време. Това съобщиха властите и уточниха, че речните корита са почистени и могат да поемат гол...
Пороен дъжд се изсипа в Плевен снощи и наводни града. Там за три часа са паднали 40 литра на квадратен метър, съобщава Нова тв. И уточнява, че е преми...
София. Жълт код за обилни валежи за девет области в страната бе обявен за петък. Той ще важи за областите Видин, Монтана, Враца, София-област, Ловеч,...
Бургас. Бедствено положение бе обявено в община Приморско. Това съобщи кметът д-р Димитър Германов за "Фокус" и уточни, че е заради проливните дъждове...
София. Заради очаквани обилни валежи за неделя е обявен код "оранжев" за осем области в страната: София област, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково,...