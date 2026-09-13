Всичко за Обилни Валежи

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Жълт код за обилни валежи

Жълт код за обилни валежи

Жълт код за обилни валежи е обявен за 12 области в страната за 20 май. Това показва прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (Н...

20 май | 7:30
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Плевен под вода (ВИДЕО)

Плевен под вода (ВИДЕО)

Пороен дъжд се изсипа в Плевен снощи и наводни града. Там за три часа са паднали 40 литра на квадратен метър, съобщава Нова тв. И уточнява, че е преми...

26 септември | 8:20
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