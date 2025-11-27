Дъжд, вятър и гръмотевици днес. Нестабилно време в цялата страна

Днес времето в страната ще остане предимно облачно, като в по-голямата част от България ще се очакват валежи от дъжд, по-обилни в Западна и Централна Южна България. На места ще има и гръмотевични бури. В източните райони валежите ще са оскъдни или напълно ще липсват. В западната половина на страната вятърът постепенно ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлуе по-студен въздух. Температурите там ще останат почти без дневен ход – между 3° и 7°. В източната част ще продължи да духа умерен, временно силен южен вятър, като максималните температури ще се задържат значително по-високи – между 12° и 17°. В столицата максималната температура ще бъде около 8°.

В планинските райони облачността също ще бъде значителна, а високите части на билата ще останат в облачния слой. Валежите в планините ще са от дъжд, но над около 1800 метра ще преминават в сняг. Към вечерните часове, с понижението на температурите, границата на снеговалежа в Западна Стара планина ще започне да спада. Най-значителни количества валежи се очакват в масивите на Югозападна България и Централния Балкан. Вятърът в планините ще е силен и ще се задържи от южната четвърт. На височина около 1200 метра максималната температура ще достига около 7°, а на 2000 метра – около 2°.

По Черноморското крайбрежие времето ще бъде облачно и ветровито, но без валежи. Южният вятър ще бъде умерен, временно усилващ се. Въпреки облачността, максималните температури по морето ще останат сравнително високи – между 17° и 20°. Морската вода е с температура 15°-16°, а вълнението ще бъде 2-4 бала.

Седмица напред

През следващите дни валежите ще продължат. В петък по-значителни количества се очакват в Южна България, а в събота – в Централна и Източна България. В петък вятърът ще е умерен от изток-югоизток, докато в събота ще се преориентира от северозапад и ще се усили. Температурите ще останат с малък денонощен ход – от 4°-5° в северозападните райони до 16°-17° в източните.

В неделя валежите ще спрат, облачността ще започне да се разкъсва и намалява, а вятърът ще отслабне. В Западна България минималните температури ще се понижат и ще бъдат близки до нулата, докато в източните райони ще се задържат до около 10°. Дневните температури няма да претърпят съществена промяна.

В началото на новата седмица дъждът ще отстъпи и се очакват дни без валежи. Облачността ще остане предимно средна и висока, на места разкъсана. При стихнал вятър в низините и котловините ще са възможни мъгли или ниска слоеста облачност. В понеделник минималните температури ще бъдат най-ниски – между минус 2° и 3° в голяма част от страната. Във вторник те ще се повишат леко, а максималните ще достигат стойности между 10° и 15°.

