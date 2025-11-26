Гърци полудяха в София! Отрязаха им главите

Гръцкоговорящи младежи се сблъскаха челно с родното платено паркиране. Младежите получиха глоби и скоба, а това, меко казано, ги е разгневило.

"Втори път ни пишат глоба за един ден", гласи описанието на едното им видео. "Отнесохме 300 евро глоба в България", се твърди в другия клип.

Кадри, разпространени в социалните мрежи, показват емоционалната им реакция. Докато един от тях показва получения фиш, неговият другар вади огромни жълти резачки и се опитва да среже жълтата скоба.

Малко след това се отказва, като не се знае дали невинната скоба е претърпяла щети.

Куриозните видеа разпространява Иван Владимиров в групата "Забелязано в София" в следобедните часове на 26 ноември. Кога обаче се развива случката – няма информация.

"Гърци явно с изненада установяват, че в нашата прекрасна столица паркирането вече е платено почти навсякъде. А ако знаеха цените на гаражите", пише Владимиров.

Към момента няма официални подробности за случката.

