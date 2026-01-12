Младежи се опитаха да платят с фалшиви евро

Младежи закупили онлайн реквизитни банкноти в евро, долари и турски лири и се опитали да пазаруват с тях, съобщиха от полицията във Велико Търново.

Случаят е от 8 януари. При проверката е установено, че младите хора решили да пробват дали банкнотите ще бъдат разпознати. Първоначално търговецът не се усъмнил, но по-късно открил неистинските пари и сигнализирал полицията.

Реквизитните банкноти се отличават ясно – по хартията, липсата на водни знаци и защитна лента, както и надписа „Prop copy“.

Младежите са установени, а по случая е образувана преписка за прокуратурата.

