Линейка в Завет се превърна в кошмар

Водачът на специализирания автомобил е изгубил контрол

12 яну 26 | 10:22
Мира Иванова

Линейка, превозваща пациентка, се превърна от спасения в кошмар. Спешната кола катастрофира на пътя край град Завет. Жената е пострадала.

Инцидентът е станал около 01:20 часа снощи на път за Центъра за спешна помощ в Завет, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Водачът на специализирания автомобил е изгубил контрол над управлението, напуснал е пътното платно и се е ударил в дърво.

В резултат на произшествието по непредпазливост е причинена средна телесна повреда на транспортираната 62-годишна пациентка от Завет, която е със счупена лява глезенна става.

При катастрофата са нанесени значителни материални щети по линейката. Пробата за употреба на алкохол на 39-годишния шофьор е отрицателна.

По случая се води досъдебно производство, допълват от Областната дирекция на МВР в Разград.

