Жестоки глоби за лед на тротоара, но не се налагат

Гражданите и фирмите са длъжни да поддържат тротоарите без лед и сняг, а покривите - без висулки. Ако не - подлежат на глоби. Изискват го разпоредбите на различните общини. Санкцията понякога може да коства стотици левове (след 31 януари - еквивалента в евро).

В Кюстендил глобата за непочистен сняг пред личните домове и дворове е от 50 до 500 лв. При повторно нарушение сумата се удвоява, без да надвишава 500 лв. Диапазонът за фирмите е 10-10000 лв., при повторно нарушение - от 700 до 50 000 лв. В Шумен санкцията за физическите лица е между 100 и 1000 лв. Във Варна за всички видове лица - 50 - 250 лв. Във Велико Търново - от 100 до 1000 лв. за физическите, от от 500 до 2500 лв. за юридическите. В София нещата почват от 50 лв. с фиш на място, като може да прераснат в акт от 100 до 5000 лв.

Конкретно за висулките глобите са или идентични, фигурирайки в правилата по реда с тротоарите. Или малко по-високи. Специално в Плевен за висулки се наказва солено: 500 – 5 000 лв.

Като цяло, ако липсват тежки произшествия или рецидиви, общините гледат да налагат долния праг. Поради това или друго, процесът като цяло преминава с неуспех. В петък например Столична община съобщи, че над 140 души са потърсили помощ в "Пирогов" за два дни след падания по заледени тротоари.

