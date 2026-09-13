Жестоки глоби за лед на тротоара, но не се налагат
140 души са потърсили помощ в "Пирогов" за един ден
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140 души са потърсили помощ в "Пирогов" за един ден
Всичко в града е станало по-достъпно
Общината призовава гражданите да са внимателни при придвижването си по улиците, защото е възможно да има заледени участъци по тротоарите...
Купуват нови трамваи с климатици и електробуси в София Започва доизграждането на улица "Обиколна" в "Дружба", обяви Фандъкова Ремонтите в София прод...
На открита приемна в кв. „Гео Милев" кандидатът на ГЕРБ за районен кмет Наталия Стоянова и кандидатите за общински съветници Живка Новкова, Нина Чане...
Спазват ли заведенията разрешената площ за маси на тротоара, проверяваме вече в интернет. На сайта на столичния район "Средец" е поместен регистър, в...
Кметът на Велико Търново лично инспектира ремонта на тротоарите, който се извършва по булевард "Никола Габровски" в града. Градоначалникът обходи цели...
Шофьорите в столицата все по-малко си позволяват да паркират върху тротоарите. Това показват данните на Столична община. Проблемът е решен най-вече в...
Полицията разкри наглите крадци на плочи от ремонтираните тротоари във Варна. В тази акция участваха и гражданите на морската столица, които взривиха...
Банско. Започнаха строително - монтажните работи по изграждане и подновяване на тротоарите в селата Места и Филипово. Дейностите се изпълняват по прое...
Благоевград. Нови тротоарни настилки се полагат в района на 5 СОУ „Георги Измирлиев" в Благоевград. Ремонтът се извършва по нареждане на общинския кме...
Смолян. Започва реконструкция на тротоарите в село Малка Арда, община Баните. Това обяви зам.-председателят на парламентарната група на Коалиция на Бъ...
Ремонтът на булеварда се отлага за следващата година заради промяна на проекта