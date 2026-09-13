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По-малко коли на тротоарите

По-малко коли на тротоарите

Шофьорите в столицата все по-малко си позволяват да паркират върху тротоарите. Това показват данните на Столична община. Проблемът е решен най-вече в...

06 август | 20:50
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