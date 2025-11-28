Къде е снегът? Проф. Рачев обяви колко ще чакаме първите преспи

България изпраща топъл и изключително дъждовен месец, като според климатолога проф. Георги Рачев, настъпващият декември няма да донесе студ и мраз. На този фон най-големият въпрос остава кога най-после ще падне сняг в ниските части на страната.

Снегът остава само мираж

Професорът е категоричен, че в низините не се чака сняг най-малко до Никулден и до 8 декември, като той ще вали единствено над 2000 метра надморска височина. Рачев сподели пред бТВ, че е видял леки снежинки тази сутрин, които обаче веднага са се стопили. Той обеща да отговори на въпроса дали ще има сняг за Коледа през следващата седмица.

Сбогом на дъждовния ноември

След като месецът премина под знака на проливните валежи, дъждът най-сетне спира - първо в Западна България в събота, а в неделя и в останалата част от страната. Климатологът сподели, че количеството дъжд в бедстващите региони е било надвишено 4-5 пъти над нормата за ноември. Въпреки това Рачев успокои, че от среднощ преваляванията са слаби, а към този момент различните модели за времето имат противоречиви данни за валежите в последния месец на годината.

Световен топъл пример

Прогнозата за топъл декември е глобална, посочи Рачев, и даде пример с Чикаго, САЩ, където температурата е едва минус 1 градус, което не е характерно за зимите там. Топло е и в Европа, както и в Русия, добави климатологът, като заяви, че дори в Иркутск е минус 24 градуса, което за жителите там е напълно обикновено.

