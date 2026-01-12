Синът на Паскал влезе в бизнеса с големите числа

Синът на обвинения за ръководител на организирана престъпна група за контрабанда на цигари, пране на пари и подкупи Николай Николов – Паскал, 28 годишният Николай-младши, е започнал строителен бизнес, пише "Уикенд".

За богатството на татко му, натрупано пред последните 30 години, се носят легенди. Явно е дошло време Николай Николов-младши да извади на светло семейните милиони. У нас легализирането на натрупани по съмнителен начин пари най-лесно става с наливането на бетон.

В края на миналата година наследникът на Паскал е регистрирал строителната фирма „Фордж уъркс“. Съдружникът му Йордан Йорданов, набор на баща му, има солиден опит. Негови дружества през годините са построили няколко жилищни кооперации и къщи, които впоследствие Йорданов продава. На парче или направо целите фирми, реализирали проекта.

Клиенти на прокуратурата по делото на Паскал старши са бившата директорка на митниците Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, бизнесменът и приятел на Бойко Рашков Марин Димитров и синът му Стефан.

Източници на "Уикенд" твърдят, че Малкия Паскал и Йордан Йорданов са набелязали няколко терена в София, където да вдигнат затворени жилищни комплекси за десетки милиони левове. Съдружниците са си поделили отговорностите – Николай-младши осигурява финансирането, а Йорданов, като човек с опит, ще движи строителството.

Участието на младия мъж във фирма „Фордж уъркс“ ще е първото му излизане на светло. До момента той оставаше в сянката на баща си. Единствената му поява в медиите бе през есента на 2024 г. покрай неуспешния опит да бъде отвлечен.

