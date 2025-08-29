Паскал готви шокираща сделка? Кого може да изпее

Придобилият широка известност контрабанден бос Никола Николов – Паскал може да избегне продължителния престой в ареста на Националната следствена служба и да бъде настанен в МВР болница, а след това пуснат под домашен арест.

Това се оказва възможно заради изявеното от него желание да даде показания срещу бившия финансов министър и председател на „Продължаваме промяната“ Асен Василев за ролята му в трафика на цигари от България към Европа. Паскал беше екстрадиран в България от Сърбия със заповед разписана във вторник от сръбския министър на правосъдието.

Никола Николов офейка от България миналата пролет, дни преди зрелищния арест на шефката на Агенция „Митници“ Петя Банкова, която беше закопчана в кабинета си като покровител на контрабандни трасета за трафик на цигари от България към Европа.

Заедно с Банкова бяха задържани и тогавашният главен секретар на МВР Живко Коцев, бившият шеф на „Гранична полиция“ Петър Субев, в тъмницата се озоваха и трафикантите от Хасково Марин и Стефан Димитрови, ръководещи оперативно-контрабандната империя на Паскал.

Според запознати от държавното обвинение Паскал е дал индикации още преди няколко седмици, че е готов да даде показания срещу бившата митническа шефка Петя Банкова и Асен Василев.

Когато научи, че не може да избегне експулсирането си в България, Никола Николов даде индикации, че е готов да свидетелства срещу бившия финансов министър Асен Василев, бившия МВР шеф Бойко Рашков и доскорошната шефка на митниците Петя Банкова за спуснат от тях чадър над контрабандата.

Паскал обаче иска неприемливото – да бъде със статут на защитен свидетел, а не на главен обвиняем. Неговите разпити тепърва предстоят“, разкрива запознат.

Още миналата есен бившата шефка на митниците Петя Банкова и контрабандистът Стефан Димитров – Малката Яра, дадоха показания, които уличават Асен Василев като покровител №1 на контрабандните канали, пише Уикенд.

