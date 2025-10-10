Съдът реши съдбата на Благомир Коцев

Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев. Решението подлежи на обжалване. Коцев е обвинен по разследване за корупция и участие в организирана престъпна група.

В мотивите си председателят на съдебния състав посочи, че Коцев продължава да е кмет на Варна и на този си пост разполага с голям ресурс и може да повлияе на неразпитаните свидетели.

Съдът отказа да коментира обоснованото предположение дали Коцев е извършил престъпленията, за които е обвинен, за да запази неприкосновеността си, но потвърди, че има, което идва от разпитите на свидетелите по делото, предаде БТА. Съдът допълни, че вторият разпит на Диан Иванов, проведен на 2 октомври, в който той е казал, че при първоначалния му разпит му е бил оказан натиск да свидетелства срещу Коцев, е още твърде рано, да се приеме, че е абсолютна истина. Също така съдът посочи, че по разследването се работи интензивно и с темпо.

В пледоарията си адвокат Николай Владимиров, защитник на Коцев, каза също, че щом миналата седмица съдът е преценил, че няма опасност общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов да извършат друго престъпление и ги е пуснал под домашен арест, то същото трябва да следва и за Коцев, тъй като обвинението им е едно и също. Владимиров допълни, че не е в битието на подзащитния му да извърши престъпление и това се потвърждава от факта, че в него са повярвали жителите на третия най-голям град и са го избрали за кмет.

Според прокурор Виолета Станчева поради липсата на нови доказателства не се е появила причина за измяна на мярката. Тя се мотивира с разпита на свидетелката Пламенка Димитрова. Според Станчева рискът за извършване на друго престъпление от Коцев е много висок поради естеството на обвинението, което му е повдигнато и броят на хората, въвлечени в него. Прокурор Ангел Кънев коментира разпитите на Ивелин и Николай Иванови, като каза, че са идентични, говорят за една и съща престъпна схема, чрез която по един и същ начин са се искали пари.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com