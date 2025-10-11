БГ трагедия зад Океана! Тежко убийство

Българин беше задържан в Калифорния по обвинение в убийството на бившата си съпруга.

По информация на местните власти, Венко Господинов е арестуван, след като полицията в Сан Хосе получила сигнал за намерено тяло на жена. Сигналът подал синът на жертвата, която според съдебните документи е идентифицирана като Роси Господинова – българка, бивша съпруга на задържания.

Сигналът е подаден в 2:49 часа сутринта местно време пред няколко дни.

При огледа по тялото на жената били открити множество следи от насилие.

Господинов бързо бил обявен за основен заподозрян, а полицията започнала издирване. Благодарение на камери за наблюдение, властите засекли автомобила му по регистрационния номер. Малко по-късно мъжът бил задържан в района на град Капитола, без да окаже съпротива.

Венко Господинов е обвинен официално в убийство и се намира в затвора на окръг Санта Клара.

Близки на семейството твърдят, че в миналото в дома на Венко и Роси е имало случаи на домашно насилие. Двамата имат две деца.

„Не мога да си представя по-силен човек от нея – живееше с усмивка, радваше се на малките неща: плажа, концерт, чаша вино или кафе... намираше начин да живее. Така искам да я запомня“, споделя нейна близка приятелка, Соня Кирова, пише BGVOICE, цитира "Глас".

Роси Господинова е родом от Варна и е живяла в САЩ от години, където е управлявала туристическа агенция.

Снимка от уебсайта на полицейското управление на Сан Хосе показва и заподозрения Венко.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com