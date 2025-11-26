Нови телефонни измами. Ползват гласа на роднина

Телефонните измамници намериха нов начин да ограбват хората. Включиха в схемите си изкуствения интелект. В световен мащаб изкуствения интелект вече влиза в телефонните измами, предупреди експертът по киберсигурност Илин Савов по bTV. В „Преди обед” той обясни, че има случаи, в които вече измамниците ползват гласове на роднини на жертвите си. С помощта на AI те могат да накарат този глас да каже каквото си поискат.

От думите на Савов стана ясно, че подобни случаи в България още няма. Той обаче посъветва всеки, който получи съмнително обаждане, да се обади обратно на своя роднина, преди да предприеме някакви действия, особено ако са му поискани пари.

Водещата Оля Малинова потвърди, че новата заплаха е напълно реална. Тя разказа, че с нейни приятели, които се занимават с изкуствен интелект, са направили експеримент. Те са я заснели и записали, след което реално са показали, че могат да я накарат да каже всичко, което си поискат и да изглежда напълно автентично.

