Нов удар на телефонните изверги! Фалшив следовател се свърза с журналист

Телефонните измамници в България стават все по-изобретателни и безочливи. Последната им жертва почти станала журналист от Българското национално радио – Милена Воденичарова. Във вторник тя получила тревожно обаждане от мъж, представил се за следовател от 2-о Районно управление. След кратък разговор станало ясно, че това е поредният опит да бъде измамена чрез класическа схема с фалшиви документи и измислен кредит, разказва Нова телевизия.

Обаждане с руски акцент и абсурдни детайли

„Замесена сте в престъпление!“ – така започнал разговорът с мнимия полицай, който се представил като следовател Добромир Велчев. Той съобщил на Воденичарова, че човек на име Радослав Колев се опитал да изтегли кредит на стойност 19 000 лева от банка на булевард „Цариградско шосе“ с нотариално заверено пълномощно от нейно име.

Историята му обаче била пълна с неясноти и логически несъответствия. „Гласът му имаше силен руски акцент. Разказът звучеше толкова нелепо, че разбрах почти веднага, че става дума за измама“, разказа журналистката. Мнимият следовател обяснил, че измамникът избягал от банковия офис, след като служителите му задали уточняващи въпроси и той се стреснал.

Фалшиви документи и груби грешки в „служебната карта“

Измамникът поискал имейл, на който да изпрати своите „идентификационни документи“ и снимка на предполагаемия престъпник. Воденичарова приела, за да провери какво ще ѝ изпратят. „Единият документ беше служебна карта със снимка и надпис „штамп“ вместо „печат“ – напълно фалшива. На втория документ имаше снимка на реален престъпник, който преди години се опитал да избяга от затвора“, разказа тя.

Схемата била очевидна – чрез страх и фалшива полицейска легитимация измамниците се опитвали да убедят жертвата да им предостави лични данни или да преведе пари. Журналистката веднага сигнализирала органите на реда.

Реакцията на полицията и предупреждението към гражданите

От СДВР потвърдиха, че е подаден сигнал за случая и че по него се води проверка. От полицията напомниха, че в районните управления няма следователи и че служителите никога не изискват лични данни или документи по телефона.

„Това е поредната вълна от телефонни измами, при които престъпниците се представят за полицаи или прокурори. Целта им е да предизвикат паника и да получат достъп до лична информация“, уточниха от МВР.

Благодарение на бързата реакция на Милена Воденичарова, опитът за измама бе осуетен – но случаят показва, че телефонните престъпници вече не подбират жертвите си. Днес това може да е журналист, утре – всеки от нас.

