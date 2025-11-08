Нов удар на телефонните изверги! Фалшив следовател се свърза с журналист
Полицията предупреждава: В районните управления няма следователи, а схемите стават все по-нагли
Престъпниците се заиграват с емпатията на жертвите
Те основно звънят на стационарни телефони, но зачестяват и обаждания към мобилни устройства
Измамниците опитали да го използват като муле за пренасяне на отмъкнатите пари
Случаят е от 4 септември, а посредникът – 30-годишен бургазлия, който вече е задържан от полицията
Заподозрян е в телефонна измама на възрастна жена
Парите са приобщени по досъдебното производство след претърсване в дома на измамник