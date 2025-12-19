Криминален трилър в София! Жесток тормоз при отвличане

Шестима души са с повдигнати обвинения за отвличането на 42-годишен мъж, като четирима от тях остават в ареста за срок от 72 часа, а един от заподозрените все още се издирва. Очаква се прокуратурата да поиска постоянен арест за задържаните, докато разследването продължава.

По информация на СДВР мъжът е бил изведен от дома си по зрелищен начин – с торба на главата, като похитителите са се представяли за служители на МВР. В продължение на три дни той е бил държан против волята си на три различни адреса в София, като през това време е бил посещаван от организаторите на отвличането.

Разследването е установило, че между жертвата и похитителите е имало неуредени финансови взаимоотношения и че те се познавали от преди. Непосредствените извършители на физическото отвличане не са били познати на мъжа, но той е разпознал организаторите, които са участвали в престъплението.

Началникът на сектор „Престъпления против личността“ към СДВР Илия Делчев посочи, че част от организаторите са се занимавали в миналото с каналджийство, а след намаляването на миграционния натиск са се пренасочили към друг тип престъпна дейност. Той подчерта, че гражданите могат да разпознаят истинските служители на МВР по официалните отличителни знаци и служебните карти, а при съмнение трябва незабавно да търсят съдействие на телефон 112.

По случая е обвинена и 27-годишна жена, която е пусната под парична гаранция от 3000 лева. Според разследването тя няма пряко участие в самото отвличане, а обвинението ѝ е за противозаконно лишаване от свобода. Делчев уточни, че мярката за неотклонение не бива да се бърка с наказанието и че няма опасност жената да се укрие, тъй като има постоянен адрес и малко дете.

Работата по случая продължава, като полицията проверява различни адреси и възможни места, на които шестият обвиняем може да се укрива.

