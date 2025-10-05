Дебора с отчаяни думи при поредния епизод на делото срещу насилника й
Делото в Районния съд в Пловдив започна отначало и се води при закрити врати
Делото в Районния съд в Пловдив започна отначало и се води при закрити врати
От началото на юни полицията е на крак в опит да открие Васил Михайлов
Ако детето почине, държавното обвинение ще поиска доживотен затвор за извършителя
Прокурорите искат от съда да остави провинилия се в ареста за постоянно
Нападателят е криминално проявен и осъждан, познат на МВР, и вече е задържан
Възмущение у родителите буди фактът, че нападателят не е отстранен от учебни занятия
Писъците на майката и децата вдигнали съседите на крак посред нощ
Тийнейджъри действат и в организирани престъпни групи
В обектите в петък са открити вързани, упоени и бити възрастни хора
Разчита се на засилване на видеонаблюдението, за да се предотвратят побоите от непълнолетни
Повече от 500 жени, работещи във фирмата, се включват в глобалната инициатива „Рада казва НЕ на наси...
От прокуратурата заявиха, че работят по случая и предстоят разпити
Детето има болно сърце, оперирано е
„Това не е игра. Не подминавай насилието, твоята реакция има значение” е надсловът на кампанията
По случая е образувано досъдебно производство
Странен обрат имаше по делото за насилието срещу нарязаната Дебора Михайлова
Няма данни агресията да е предизвикана
Това, което виждаме на видеото, говори за жестокост и бруталност, която би трябвало да е непозната з...
Ще има повече охранители, допълнителни паник бутони, засилени проверки на подозрителни групи
Пострадала призовава търговския център да засили охраната си