БГ трагедия зад Океана! Тежко убийство
В дома на Венко и Роси е имало случаи на домашно насилие
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В дома на Венко и Роси е имало случаи на домашно насилие
Куартараро постигна втора поредна победа
Бившият треньор на "сините" Делио Роси не успя да осъди клуба във ФИФА
Делио Роси подписа до края на сезона
Роси бе в неизвестност от 2 януари, когато е била видяна за последно около 20,30 часа
Стотици изпратиха бизнесмена Димитър Стоянов - Лудия в Пловдив. Съпругата му Роси Черногорова през цялото време стискаше в ръце малка плюшена червена...