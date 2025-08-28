Повдигнаха четири обвинения срещу Паскал ОБНОВЕНА

На Никола Николов-Паскал са повдигнати общо четири обвинения, съобщи БНТ.

Освен за участие в организирана престъпна група за контрабанда, пране на пари и корупция и за три отделни конкретни случая на контрабанда на тирове с цигари.



Николов е дал кратки обяснения пред разследващите и е представил голямо количество документи за лечението си в Белград, което било започнало още през миналото лято.

По-рано през деня той бе разпитан от Антикорупционната комисия.

Паскал беше докаран с бус на Съдебната охрана от ареста на Националното следствие в КПК в 10,30 ч.



Соченият за контрабандист беше екстрадиран вчера от Сърбия. Паскал е обвиняем заедно с бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и бившия директор на агенция „Митници“ Петя Банкова.



Рано сутринта той не отговори на журналистически въпроси дали ще дава обяснения и дали се възприема за най-големият контрабандист в държавата.

Мярката за неотклонение в Софийски градски съд на Никола Николов ще бъде в събота. В момента за него е издадено прокурорско постановление за задържане до 72 часа. Очаква се от прокуратурата да внесат искане на Паскал да бъде наложена мярка „постоянен арест“.



Николов е обвинен за участие в престъпна група за контрабанда. Половин час преди него в сграда влезе адв. Димитър Марковски, който потвърди, че ще защитава Николов, но отказа коментар преди разпита.



Сърбия го екстрадира повече от година, след като е издадена европейска заповед за ареста му и 11 месеца след задържането му там.

Николов е с обвинение за участие в престъпна група за длъжностни престъпления, пране на пари, подкупи и контрабанда по така наречената афера „Митници“.



С него обвиняеми по същото дело са и бившият директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, както и Марин и Стефан Димитрови. Всички те в момента са извън ареста.

В аферата "Митници" бяха намесени и имената на двама бивши министри - Бойко Рашков и Асен Василев. В свои показания Петя Банкова твърди, че до бившия министър на финансите стигали големи суми. Връзката на Рашков - пак по твърдения, е през бащата и син Димитрови.

На 64-годишният Паскал никога преди не му е повдигано обвинение. Не е и осъждан. Затова и името му не е познато. През последните години обаче се свързва с контрабанда на цигари за милиони.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com