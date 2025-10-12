МВР проговори за екшъна с луксозното "Порше"

Напрегнат ден в Пазарджик заради избори.

Петима души са задържани в пазарджишкото село Огняново за съмнение за купуване на гласове по време на частичните избори за общински съветници, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Инцидентът беляза напрегнатия изборен ден в региона, където избирателната активност остава значително по-ниска от предишните избори.

Според говорителя на полицията Мирослав Стоянов, сигналът за евентуално купуване на гласове е подаден на телефон 112. На място незабавно са изпратени екипи на жандармерията и на Областната дирекция на МВР.

Граждани са спрели два автомобила - марките "Порше" и "Ауди" с пловдивска и старозагорска регистрация, за които се твърди, че се ползват за купуване на гласове.

Откриха пари и полицейска символика

При претърсването на автомобилите полицията е открила полицейска значка с неясен произход и чанта с пари. Според различни източници сумата варира между няколко хиляди лева.

Единият автомобил е имал стикер на стъклото, за който първоначално се твърдеше, че е на МВР, но от ведомството категорично отрекоха символиката да е истинска.

Задържаните се заключили в автомобилите си и престояли около час, преди да бъдат изведени от полицията. Един от пътуващите в колите успял да избяга.

На мястото на инцидента се събрало голямо множество от хора в ромската махала на селото, а напрежението било овладяно чак след пристигането на жандармерия.

На място пристигнал и кметът на Пазарджик Петър Куленски, който призовал за прозрачност и честност на вота.

Ниска избирателна активност в Пазарджик

Въпреки рекордния брой от 597 кандидати за 41 мандата в Общинския съвет, избирателната активност в Пазарджик остава ниска. Към 11:00 часа едва 8.07% от избирателите са упражнили правото си на глас, спрямо близо 12.5% през 2023 година същото време, съобщиха от Общинската избирателна комисия.

В изборите участват общо 27 партии и коалиции, а над 220 полицейски служители следят процеса в общината. Полицията съобщи, че работи по множество сигнали за изборни нарушения в региона, като засега няма други задържани лица.

Предишни акции срещу купуване на гласове

Днешният инцидент в Огняново е поредният в серия от полицейски акции, проведени в дните преди вота. На 8 октомври при проверка в село Говедаре полицията иззе 21 300 евро и 5250 лева от къщата на 32-годишен мъж, който предлагал имотна облага на граждани с цел да гласуват за определен кандидат.

В село Алеко Константиново също беше задържан мъж, в чиято къща бяха открити тетрадка с имена и адреси и 15 000 лева. Днес пред секциите в селото има опашки, а на място присъства жандармерия.

