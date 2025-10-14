Луд размаха мачете в столичен мол! Отива на съд

Вечерна разходка в столичен мол завърши с паника и полицейска намеса, след като

мъж въоръжен с мачете започна да го размахва сред посетителите.

Случаят, който предизвика сериозен обществен отзвук, вече е в ръцете на Софийската районна прокуратура. Обвиняемият е задържан, а срещу него тече разследване за хулиганство с особена дързост.

Инцидент в търговски център

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 49-годишен мъж за извършени хулигански действия в столичен търговски център. Случаят се разиграл на 12 октомври 2025 г. около 19:30 часа в мол на булевард „Цариградско шосе“, когато обвиняемият Н.А. извадил нож тип „мачете“ и започнал да го размахва в различни посоки и към случайни хора, без да бъде предизвикан от тях.

Действията му, определени като изключително дръзки и опасни, грубо нарушили обществения ред и изразили явно неуважение към околните. По думите на прокуратурата, мъжът демонстрирал безнаказаност и пълно пренебрежение към установените правила, които закрилят добрите нрави и сигурността в обществото. За щастие, при инцидента няма данни за пострадали, но присъстващите клиенти и служители на търговския център били силно уплашени.

Обвинение и предстоящо съдебно решение

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс – хулиганство, извършено с особена дързост. Законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ до пет години. Обвиняемият е осъждан и вече има криминално минало, което утежнява положението му пред съда.

С постановление на наблюдаващия прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа. В Софийския районен съд предстои прокурорът по делото да внесе искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Н.А. Ако съдът уважи искането, 49-годишният ще остане в ареста до приключване на съдебното производство.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com