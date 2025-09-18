С пръст не съм го пипнал! Хотелиер отрича нападение срещу кмет

Кметът на село Огняново Иван Ижбехов (на кадъра горе) заяви вчера, че е станал

жертва на нападение от местен хотелиер,

след като подал сигнал за незаконни сондажи за минерална вода.

Обвиненият собственик Валентин Четрафилов категорично отхвърля твърденията. „Не вярвам на очите си какво е писал господин кметът. Познаваме се с него. Вчера беше тук на моя хотел. Говорихме, но аз с пръст не съм го докоснал“, каза Четрафилов пред БНТ. Той допълни, че е подал жалба в съда и ще съди кмета за клевета.

Различни версии за срещата

Според Четрафилов кметът го злепоставя, защото собственикът отказал да финансира традиционния събор в селото. „Аз не давам пари за кебапчета и ракия“, заяви той. Ижбехов обаче твърди, че разговорът в хотела е бил „съвсем нормален“, докато нападението било „съвсем неочаквано“. „За побоя… ударите бяха много внезапни и силни“, разказа кметът.

Проверка за незаконни сондажи

Кметът обвинява група местни хотелиери, че използват незаконно минерална вода. „Не знам на какво са способни той и хората около него, защото те се оформят като един кръг… които явно искат да останат безнаказани“, посочи Ижбехов.

Първата проверка на Басейнова дирекция не е открила незаконни сондажи, но е установила тръба и водомер, които ще бъдат предмет на допълнително разследване.

Спорът остава отворен, докато институциите продължават проверките, а двете страни се подготвят за съдебна битка.

