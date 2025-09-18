Брадва срещу ТикТок! Охранител в Бургас рани инфлуенсър

52-годишен охранител на паркинг в Бургас е задържан, след като нанесъл порезна рана с малка брадва на 33-годишния софиянец Борислав Георгиев,

известен в ТикТок като Бобко или „камикадзе съм аз“.

Инцидентът станал на 16 септември, когато Георгиев започнал да снима с телефона си пазача без негово разрешение.

Пострадалият е с лека, повърхностна рана по лявото бедро и без опасност за живота. Охранителят е бил отведен в районното управление за 24 часа, след което е освободен. Срещу него е образувано досъдебно производство.

Предистория на конфликта

Според данните на полицията напрежението между двамата е тлеело от месеци. Преди около месец и половина Георгиев паркирал автомобила си пред паркинга, като затруднил движението на автобусите. Охранителят подал сигнал до общината и колата била репатрирана на наказателен паркинг. Когато инфлуенсърът установил кой е подал сигнала, започнало ожесточено словесно противопоставяне, което се пренесло в ТикТок и постепенно ескалирало.

Полицията се намесва

Любомир Евтимов от „Криминална полиция“ при ОДМВР-Бургас обясни пред Нова телевизия, че сигналът е бил „за сбиване между двама мъже“. По думите му, „в процеса на спречкването единият е заплашил другия с малка брадвичка“. Евтимов уточни, че „случаят има предистория“ и че конфликтът е прераснал в обиди в социалните мрежи.

„Така на 16 септември инфлуенсърът отишъл при охранителя и е започнала размяна на нецензурни думи. След това служителят на паркинга е бил подканен да отидат на плажа да решат спора чрез саморазправа. Това е преляло чашата за охранителя, който обясни, че брадвичката е била с цел сплашване, за да прекрати словесната атака. Не е искал да го нарани“, добави Евтимов.

