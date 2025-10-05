С пръст не съм го пипнал! Хотелиер отрича нападение срещу кмет
Собственикът на комплекса твърди, че конфликтът е измислен и обмисля съдебен иск
Словесен конфликт в социалните мрежи се превърна в реално нападение с хладно оръжие
Инцидентът е станал в столичния район "Красна поляна"
Инцидентът е станал около 22.00 часа снощи
Мъжът бил побеснял и ритал и налагал семейството дълго време
От пресцентъра на МВР потвърдиха за такъв случай
От СДВР снощи пристигат и задържат мъжа и 58-годишната му майка
Две от момчетата ритат колата на Захари Георгиев, като пораженията са изкъртен стоп на автомобила
Свидетели на атаката стават приятелите на 17-годишния Антон Толев
Причина за пререканието било несъответствие между подадения сигнал за спешна помощ и реалната ситуац...
На централен булевард в града потърпевшият е бил нападнат и заплашен с нож от нигериеца Антъни Уджа
По искане на прокуратурата 15-годишният българин остава в ареста
Очевидци разказаха, че повече от десет момчета са гонили и били служителя по етажите на търговския ц...
Има ранен, откаран е във ВМА
Полиция пристигнала на мястото и ситуацията се нормализирала
Час по-късно е бил задържан, но в него нож не е открит
Водещият изригна по повод опасен случай във Велико Търново
Мъжът отказал да изпълни полицейско разпореждане и се барикадирал в лятна кухня с едната от жертвите...
Агресивният мъж е задържан за 24 часа за установени общо три нарушения
Според местната префектура двете жени са били задържани