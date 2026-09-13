Тийнейджъри убиха трима в джамия в Сан Диего
Президентът Доналд Тръмп определи случилото се като „ужасна ситуация“
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Президентът Доналд Тръмп определи случилото се като „ужасна ситуация“
Словесен конфликт в социалните мрежи се превърна в реално нападение с хладно оръжие
Режисьорът попита защо не се взимат мерки срещу агресията
Бях меко казано шокиран от това, което ми казаха адвокатите ми, споделя жертвата на побой
Ицнудването е било за огромна сума
Все още не е ясно дали е употребил алкохол
52-годишният мъж по спешност транспортиран в София
Става въпрос за полковникът от ФСБ Вадим Зимин
Случаят се разследва
Пострадалата е на 55 години
Охранител на президента Владимир Путин се е самопрострелял
Мъжът е нападнат от две сестри, след като ги помолил да си сложат маски
Охраната също работи в гимназия
Арестуван е единият от клиентите, участвал в сбиването - 22-годишен мъж
Инцидентът станал в Горна Оряховица около полунощ.
Иван Гунев най-вероятно е получил инфаркт, украинци виновни за мелето в Капана
Въоръжен грабеж, придружен със стрелба, е извършен в столичния квартал „Дружба". В 3:30 часа в офис на компания за продажба на автомобили са проникнал...
В Русия се носят слухове, че президентът Владимир Путин подготвя за свой приемник 43-годишния генерал Алексей Дюмин, написа във финландския в. Kanava...
Алексей Петров е имал отношения с охранителя, който простреля двама души на столичния булевард "Черни връх" в понеделник. Това заяви самият той на вли...
Бодигард от Бингъм бе глобен с 1800 паунда заради "Ливърпул" - "Лудогорец" (2:1) от Шампионската лига през миналата есен, както и още куп футболни сре...