Парадокс за туристи в Огняново: Гърция се оказва по-достъпна за гласуване
Определят ситуацията като несправедлива и настояват за по-гъвкава организация на изборния процес
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Определят ситуацията като несправедлива и настояват за по-гъвкава организация на изборния процес
Собственикът на комплекса твърди, че конфликтът е измислен и обмисля съдебен иск
Прокуратурата започна проверка
Близо 1500 гости напълниха хотелите в курортното селище Все повече хора в курортното селище Огняново забравят за тютюна заради туризма. Гърменското с...
Не само бум на туристи, но и на инвеститори има в гърменското село Огняново. Интересът към курорта е заради множеството минерални извори. Затова в ско...
Загубилият изборите за кмет на община Гърмен кандидат на ДПС Ахмед Башев се връща на директорския пост в Основно училище „Пейо Яворов" в село Огняново...
Безконтролно поливане на градините с питейна вода е причина за налагане на режим в гърменските села Огняново и Марчево. От ВиК - Благоевград установи...
Бум на туристи отчитат тези дни хотелиери и стопани на къщи за гости в курорта Огняново. Заради протестите на българите срещу ромите в съседните села...
Наплив от туристи радва хотелиери и ресторантьори в гърменското село Огняново. С началото на пролетта интересът към курорта е засилен и води тук не са...
Благоевград. Все повече туристи от чужбина атакуват курортното селище Огняново заради минералните извори. Чужденците пълнят не само хотелите, но и дес...
Благоевград. 100% от легловата база в курортното селище Огняново ще е заета за празничните дни от 1 до 6 май. Най-много ще са гостите от страната, но...
Благоевград. Бум на туристи това лято очакват хотелиери и стопани на къщи за гости в курорта Огняново. Доста нашенци и чужденци сменят морето с откри...
Благоевград. Бум на гръцки туристи това лято отчитат хотелиери и стопани на къщи за гости в курорта Огняново. Стотици жители на южната ни съседка смен...
Пазарджик. Инспектират борсата за плодове и зеленчуци в Огняново. В 4,30 часа сутринта в сряда е започнала проверката в огняновската борса, съобщи уп...
Благоевград. Бум на туристи това лято отчитат хотелиери и стопани на къщи за гости в курорта Огняново. Доста нашенци и чужденци сменят морето с откри...
Свалят цената й с 43.5%
Благоевград. Лек земен трус е регистриран край село Огняново, община Гърмен, Благоевградска област, към 19,58 часа в четвъртък. По данни на Сеизмолог...
Благоевград. Невиждан бум на туристи това лято очакват хотелиерите и стопаните на къщи за гости в курорта Огняново. Доста нашенци и чужденци сменят м...
Селяни зарязаха тютюна, печелят от туристи