Парадокс за туристи в Огняново: Гърция се оказва по-достъпна за гласуване

Много туристи, избрали да прекарат изборния ден в Огняново и района около популярното курортно селище, останаха неприятно изненадани, че нямат възможност да упражнят правото си на глас.

По думите им, тъй като се намират далеч от постоянния си адрес, не могат да подадат своя вот на място, въпреки че са в рамките на страната. Според почиващите настоящите правила създават сериозни затруднения за хората, които пътуват в деня на изборите.

Съгласно действащото законодателство избирателите гласуват по постоянен адрес. Възможност за вот на друго място в страната има само ако гражданинът има регистриран настоящ адрес там и предварително е подал заявление в законоустановения срок за вписване в избирателния списък. Ако това не е направено предварително, гласуване на място не е възможно.

“Оказва се, че ако си на почивка в България, губиш възможността да гласуваш“, коментират туристи, отседнали в района. Част от тях определят ситуацията като несправедлива и настояват за по-гъвкава организация на изборния процес.

Най-голямо недоумение предизвиква фактът, че според някои от тях по-лесно биха могли да упражнят правото си на вот, ако преминат границата и отидат в Гърция, където има разкрити секции за български граждани.

Туристите настояват институциите да намерят решение, което да позволява на хората да гласуват независимо къде се намират в страната, особено в дни, когато много семейства съчетават почивката с изборния вот.

БНР

