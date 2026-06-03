Уникален концерт "Музикална дъга" в Стара Загора

Талантливи деца и младежи ще излязат на сцената на Културен център „Стара Загора“ на 4 юни 2026 г. от 18.00 ч. в концерт-спектакъла „Музикална дъга“, организиран от Центъра за подкрепа за личностно развитие - Стара Загора.

В програмата ще участват ДФА „Траянци“, ФАФ „Китчица“, Театрална школа „Жест“, клуб „Хип-хоп танци“, Камерен състав „Ударни инструменти“, Камерен състав „Тамбура“, школа по класическа китара, ВС „Траяна глас“, Мажоретен състав и Школа по латиноамерикански танци.

Билетите са безплатни и могат да бъдат получени в административната служба на ЦПЛР - Стара Загора на ул. „Захарий Княжески“ №71, ет. 3.

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