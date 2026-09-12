Уникален концерт "Музикална дъга" в Стара Загора
Билетите са безплатни и могат да бъдат получени в административната служба на ЦПЛР - Стара Загора
Следете всички новини, анализи и коментари за Безплатни. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Билетите са безплатни и могат да бъдат получени в административната служба на ЦПЛР - Стара Загора
Инициативата ще се провежда от 24 ноември до 31 януари 2026 г
НЗОК ще плаща най-евтините медикаменти
Здравната каса ще плаща най-евтините медикаменти
По думите на Станислав Балабанов подобни действия са „нещо позитивно”
Какво разказва майката на днешната знаменитост
Ще има нов опит за въвеждането им
Входът е свободен!
Началото на тази инициатива бе поставено през 2016 г.
С предимство са семействата с ниски доходи и пенсионерите
Благотворителната инициатива е насочена към слабонаселени и отдалечени райони в 5 области на България - Хасково, Кърджали, Сливен, Ямбол и Бургас
В казиното на Топуин може да стартирате със страхотен бонус
По думите му тази промяна ще има и социален ефект
Предложение в Закона за движение по пътищата
Депутатите записват ноновъведението в Закона за платежните услуги и платежните системи
За какво да внимаваме
Промени в закона приети с пълно единодушие
Предложението е на Корнелия Нинова
Щe ce paзпpocтpaнявaт oт лeтищнитe влacти нa Xoнĸoнг и щe ca двyпocoчни
Бай Ганя няма реална оценка за това, което предлага и иска бърза и голяма печалба, написа ужилен пловдивчанин