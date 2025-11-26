Япония раздава безплатни полети за туристи от Европа

Япония представи нови решение за растящия свръхтуризъм в популярни градове като Токио и Киото.

Страната предприе нов подход за насочване на пътниците към по-слабо посещавани райони. Японската национална туристическа организация (JNTO) в партньорство с All Nippon Airways (ANA) предлага безплатни вътрешни полети в регионалната мрежа на авиокомпанията за пътници от Обединеното кралство и Европа, предава Еuronews.

Инициативата ще се провежда от 24 ноември до 31 януари 2026 г. и има за цел да насърчи посетителите да откриват по-малко известни части на страната, като същевременно намали натиска върху пренаселените туристически локации като Киото и Токио. Офертата е част от програмата „Stopover & Add-on Free Fare“ и позволява на пътуващите в икономична класа от Европа и Обединеното кралство да резервират до два безплатни вътрешни полета при международна резервация до 31 януари, като самите пътувания могат да се осъществят и след тази дата.

Това означава, че независимо дали крайната ви дестинация е Токио, Хирошима, Аомори или полуостров Изу, цената на самолетния билет остава непроменена. Според ANA инициативата позволява изграждането на маршрут с няколко спирки без допълнителни разходи. Макар двата полета да са безплатни, данъци и такси продължават да се прилагат, а промоцията е валидна до изчерпване на наличните места и може да не важи за всяка дата или полет.

Пътниците могат да резервират офертата чрез туристически агенции, международните офиси на ANA или директно през авиокомпанията. Мярката е част от усилията на Япония да насърчи пътуванията извън традиционните туристически центрове. Само през 2024 г. страната е посрещнала рекордните 36,9 милиона посетители, а въпреки че над 90% от туристите заявяват желание да посетят регионални райони, под 10% реално го правят.

С тази инициатива Япония се стреми да разпредели по-равномерно туристическия поток, като насочи пътешествениците към по-малко посещавани региони. Офертата дава достъп до над 40 дестинации в най-голямата вътрешна мрежа на ANA, улеснявайки планирането на пътувания с множество спирки и подкрепяйки регионалното икономическо развитие. Според авиокомпанията, насочването на туристите към по-тихи райони може да облекчи свръхтуризма в най-популярните точки и да предложи по-автентични преживявания.

