Черен облак похлупи наш град. Летят пожарни (СНИМКИ)

Черен облак от гъст дим и сажди похлупи Стара Загора. Голям пожар избухна в цех за преработка на пластмаса край Града на липите. Сигналът е подаден около 16:15 ч. Горят пластмасови отпадъци за рециклиране, складирани на открита площадка срещу входа на Гробищния парк в посока село Хрищени.

На място работят противопожарни екипи, като са осигурени и водоноски от Община Стара Загора.

В района има силно задимяване. Въпреки че към момента няма пряка опасност за населението и близките населени места, гражданите се призовават да предприемат предпазни мерки:

- да затворят прозорците на домовете си, особено ако се намират по посока на вятъра;

- да ограничат престоя на открито, тъй като при горене на пластмаса се отделят токсични и опасни за здравето вещества;

- да запазят спокойствие и да следят официалната информация от институциите.

РИОСВ - Стара Загора следи състоянието на въздуха в района с мобилна лаборатория. От пресцентъра на ОДМВР - Стара Загора информират, че няма опасност от разрастване на огъня и към момента няма данни за пострадали хора.

