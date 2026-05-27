Големи изненади във втората вечер на „Цветовете на джаза“ 2026 в Стара Загора

Биг Бенд Стара Загора и младите таланти на НУМСИ оживяват мюзикъла „Dreamgirls“

Втората фестивална вечер на „Цветовете на джаза“ 2026 обещава да бъде истински празник на мащабния звук, вокалното майсторство и младежката енергия. На 5 юни (петък) уникалната атмосфера на Античния форум „Августа Траяна“ ще се превърне в сцена на един изключително амбициозен и бляскав проект. Веднага след изпълнението на Ангел Демирев Квартет пред публиката ще излезе Биг Бенд Стара Загора под диригентството на Виктор Крумов, точно в 20.00 часа. Те ще представят мащабна адаптация на легендарния бродуейски мюзикъл „Dreamgirls“.

„Dreamgirls“ (музика: Хенри Кригър, текст и либрето: Том Айън) е сред най-значимите произведения в историята на музикалния театър. Със своето неповторимо съчетание на соул, R&B и поп-джаз естетика, спектакълът предоставя богати възможности за артистично развитие и сценична изява.

Специалното в това събитие е, че подготовката на мюзикъла е съвместен проект между професионалния състав на духовия оркестър и учениците от НУМСИ „Христина Морфова“. Инициативата има за цел да обедини инструменталното и вокалното изкуство в една цялостна сценична продукция. За младите изпълнители на Стара Загора това е безценна възможност да натрупат практически опит, да се докоснат до професионалния процес на създаване на голям спектакъл и да разгърнат потенциала си пред фестивалната публика.

В ролята на вдъхновител и водещ глас на сцената ще излезе прекрасната Паолина Спиридонова-Малешкова. Тя завършва „Поп и джаз пеене“ в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ в София в класа на д-р Илиян Парасков и има зад гърба си богат сценичен опит като солист в различни джаз, фюжън и соул формации, сред които Sofia Gospel Choir, Polifony и BG Vintage.

Паолина е артист, чийто стил е силно повлиян именно от сферата на мюзикъла - нейната най-емблематична и дългоиграна роля е тази на Фантин в шедьовъра „Клетниците“ на Софийската опера и балет. От 2023 г. тя предава своя опит на следващото поколение като ръководител и вокален педагог на един от класовете по поп и джаз пеене в НУМСИ „Христина Морфова“ в Стара Загора. Нейната основна цел на сцената и в класната стая е една - да вдъхновява младите певци на дисциплина, труд и истинско отношение към изкуството.

Очаква ни вечер под открито небе, изпълнена с много суинг, мощни вокали и емоция, която само един истински голям оркестър може да подари.

Организаторите от Община Стара Загора и ОП „Арт сцена – Стара Загора“ напомнят, че музикалното събитие е с вход свободен за всички жители и гости на града.

