Казанлък може да подкрепи своите представители в конкурса “Хижа на годината 2026“

Започна националният конкурс „Хижа на годината 2026“, който отличава най-обичаните български хижи и хората, които се грижат за тях с отдаденост и любов към планината.

Сред участниците и тази година е Хижа Малка Бузлуджа – любимо място на туристи и планинари в Стара планина. Можете да гласувате за нея в категория "Най-добра хижа/заслон, обслужвана с лек автомобил".

В конкурса участва и нейният стопанин Владимир Русев – директор на ДКЦ Поликлиника – Казанлък, който активно работи за развитието на туризма и поддържането на хижата.

Нека Казанлък подкрепи своите представители!

Всеки може да даде своя глас за Хижа Малка Бузлуджа и Владимир Русев на адрес: https://huts.360mag.bg/glasuvai/

