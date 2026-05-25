Стотици казанлъчани вплетоха сърцата си в 400-метрова черга на приятелството

Чергата бе представена, заедно с 40-метровата Черга на приятелския полски град Ломжа

25 май 26 | 14:01
Никол Симова

Днес в парк “Розариум” бе представена 400-метрова черга, дело на ученици от училища, деца от детски градини, читалищни и фолклорни формации, НПО-та, културни институти, пенсионерски клубове, доставчици на социални услуги и центрова за лица с увреждания, други заведения и граждани на Община Казанлък.

Арт проектът “Чергата НИ” обедини казанлъчани и граждани на град Ломжа, Полша и се превърна в символичен килим на приятелството.

Проектът е вдъхновен от подобен такъв, създаден от българска художничка, живееща от 30 години в полския град Ломжа- Ивайла Живкова – Рошак.

200-метровата казанлъшка черга бе съдадена по инициатива на Община Казанлък, а в направата й с любов и вдъхновение се включиха 153-ма души, които старателно направиха 470 хиляди възелчета, за да бъде създаден пъстрият килим.

Чергата бе представена, заедно с 40-метровата Черга на приятелския полски град Ломжа.

Чергите са изработени от отпадъчни материали и непотребни дрехи и различни тъкани.

В организационната работа основна роля взеха Ивайла Живкова – Рошак, Мария Игнатова, Деляна Бобева, Мина Бойчева, като с напътствия и подкрепа се включи Каролина Скудовска- директор на художествената галерия в град Ломжа.

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова приветства всички присъстващи на представянето на “Чергата НИ” и благодари на всички, включили се в инициативата.


“Вие сте вплели сърцето си тук и ви желая здраве да ни е попътна чергата и да ни води заедно” каза тя.

Дом на чергата, която ще се превърне в градски символ занапред ще бъде Музей на розата в град Казанлък.



Никол Симова
