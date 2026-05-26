Фолклорни състави се обединяват в каузата „Спаси и съхрани“

На 29 май 2026 г. от 19.00 ч. в Културен център „Стара Загора“ ще се проведе благотворителният концерт „Спаси и съхрани“, чиято цел е набиране на средства за ремонт на 190-годишната църква „Успение Богородично“ в с. Дълбоки.

Събитието е организирано от кметството на с. Дълбоки и НЧ „Развитие-1878“ с подкрепата на Община Стара Загора.

В програмата участие ще вземат ПААФ „Дълбоки“, ДЮФА „Загорче“, ДЮНХ „Жарава“, ДЮТС „Загорци“ при НЧ „Родина-1860“, Фолклорен танцов клуб „Чипница“ и гайдарски състав „Ангел Войвода“.

Организаторите отправят покана към всички жители и гости на Стара Загора да подкрепят благородната кауза и да станат част от една вечер, посветена на съхраняването на духовното и културно наследство на региона.

