Учениците няма да бъдат таксувани в обществения транспорт в Казанлък

Учениците ще продължат да пътуват безплатно в обществения транспорт в Казанлък до края на учебната година. Те няма да бъдат таксувани независимо в кои часови диапазони използват автобус. Това стана ясно след среща на кмета Галина Стоянова с управителя на фирмата-превозвач „Балканинвест“ ЕООД Николай Стойнов.



В края на миналата седмица граждани алармираха, че децата вече заплащат билет в определени часове от деня. Веднага беше разпоредена проверка, която показа, че няма такова изрично нормативно изискване. Според Галина Стоянова не е логично учениците да се третират различно според това дали се качват в автобуса преди обяд или следобед. Затова те ще продължат да се возят по досегашния ред.



За следващата учебна година общественият превозвач ще предложи различна организация, която да осигури както безпрепятственото пътуване на децата, така и повече контрол. Тя ще бъде подложена на обсъждане от всички заинтересовани страни.





