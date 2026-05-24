Казанлък се наслади на празнична програма по повод 24 май

По повод днешния празник- 24 май- Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просветата и културата и на славянската писменост, Община Казанльк организира празничен концерт под надслов “Светлината на словото”. Той се състоя на площад "Севтополис" и в него се включиха формации от казанлъшки училища.



Празничната програма започна с изпълнението на III-ти ученически духов оркестър при Професионална Гимназия "Иван Хаджиенов", който огласи площада с Младежки марш. “Химна на Кирил и Методий" изпълниха учениците от вокална група “Звънки гласове” към ОУ “Георги Кирков” с ръководител Тони Говедарова и вокална група “Усмивки” към ОУ “Мати Болгария” с ръководител Соня Георгиева.



Последваха изпълнения на Вокална група "Пеещи звезди" кьм ОУ "Н. Вапцаров", стихотворение за 24 май в изпълнение на ученици от ОУ "Чудомир" и изпълнение на Вокална група "Пеещи ноти" към ОУ "Чудомир".



В празничната програма с изпълнения се включиха и Трио "Звездички" към ОУ "Св. Паисий Хилендарски", ученици от ОУ "Антон Страшимиров", Вокална група "Камбани" кьм ОУ "Св. Паисий Хилендарски", Вокална група "Славейче" към ОУ "Кулата".



Присъстващите се насладиха на вокалните изпълнения на Кристина Иванова, 10 г от ППМГ, Иван Пламенов Иванов, 10 б от ППМГ, Ивана Иванова - 11г клас от ППМГ, Виктория Карагенска - 10б от ППМГ, Добромира Торева и Рая - Мария Хаджиатанасова, от ПГЛПГ, 9в клас кьм СУ "Екзарх. Антим I", Гайдарски състав "Антим", Детска вокална към СУ "Екзарх Антим I". Народен танц изпълниха ученици от ПГТТМ, гр. Казанльк. Дайчов танц изпълни група за танцов фолклор "Фолклорика" към ОУ "Георги Кирков", а танц по народни мотиви изпълни Мажоретен състав към ОУ "Мати Болгария".



По предложение на училищните ръководства на училищата в Община Казанлък, кметът Галина Съоянова присъди годишни награди за принос в областта на образованието.



За всеотдайността, високия професионализъм и благородната мисия да възпитават и вдъхновяват бъдещите поколения, за отдадеността и търпението в изграждането на личности и възпитаването на ценности бяха наградени:



-Светлана Ненкова - старши учител по български език и литература в ППМГ "Никола Обрешков”;

-инж. Диана Георгиева - старши учител, теоретично обучение в ПГТТМ;

- Божидара Каратерзиева - преподавател по “Дизайн" в НУПИД „Акад. Дечко Узунов";

- Наталия Добрева - старши учител практическо обучение- икономически дисциплини в ПГЛПТ;

- Соня Георгиева Христова - старши учител начален етап на основното образование в ОУ “Никола Вапцаров";

- Ваня Пашова - Заместник-директор, учебно творческа дейност в ОУ “Георги Кирков";

- Здравка Стефанова Димитрова - старши учител по информатика и информационни технологии в ППМГ "Никола Обрешков";

- Илко Желев Илиев - учител по физическо възпитание и спорт в ОУ "Мати Болгария".



Бяха наградени представители на образованието, но от другата страна- учениците.



За постигнати високи успехи и достойно представяне в обучението, за проявено постоянство, старание и стремеж към високи постижения през учебната 2025 - 2026 година, кметът на Община Казанлък удостои с грамота и книга:



- Валентин Кирилов Кирилов - ученик в 11 клас от ППМГ “Никола Обрешков”;

- Галин Огнянов Андреев - в 12 клас от ПГТТМ;

- Диана Иванова Тарева - ученичка в 12 клас от НУПИД „Акад. Дечко Узунов":

- Алекс Ивайлов Стефанов - ученик в 11 клас от ППМГ "Никола Обрешков";

- Косара Костадинова Костова - ученичка в 11 клас от ПХГ "Св. св. Кирил и Методий"

- Христо Иванов Иванов - ученик в 11 клас от ПГ "Иван Хаджиенов";

- Петя Петрова Иванова - ученичка в 11 клас от ПГЛПТ “;

- Александър Радомиров Стефанов - ученик в 10 клас от ППМГ "Никола Обрешков";

- Аделин Реджепов Чаушев и Самуил Димитров Гигов - ученици в 10 клас от ППМГ "Никола Обрешков”;

- Калина Михайлова Шипкова - ученичка в 8 клас от ППМГ "Никола Обрешков”;

- Ивана Пенкова Чаушева - ученичка в 7 клас от ОУ "Никола Вапцаров";

- Дария Пламенова Маринова - ученичка в 5 клас от ОУ "Мати Болгария";

-Богомил Виделинов Дончев - ученик в 4 клас от ОУ "Св. Паисий Хилендарски".



Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова приветства всички присъстващи и ги поздрави по повод днешния празник, призовавайки ги заедно да го съхраним с уважение в годините.



Отправяме покана към всички жители и гости на Казанлък да се присъединят към изпращането на абитиурентите-випуск 2026 тази вечер в 19 часа на площад “Севтополис”, след което в 20:30 часа да се потопим в лилавите ритми на

Ирина Флорин!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com